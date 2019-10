Alweer zes maanden cel voor notoire tafelschuimster

Brugge - De Brugse strafrechter heeft Nadine W. (49) veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete voor afzetterij. De beruchte tafelschuimster zit na een reeks veroordelingen bij verstek momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit.

De zogenoemde schrik van de kusthoreca legde het afgelopen jaar al een indrukwekkend parcours af. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelde meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur, een dame blanche of kaaskroketten. Vaak dronk ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de veroordelingen bij verstek op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. Sindsdien wordt ze wel bijgestaan door een advocaat.

Twee belegde pistolets, twee koffies en een cola

Op 18 juni nuttigde Nadine W. twee belegde pistolets, twee koffies en een cola in een koffiebar in Brugge. De uitbater kende haar reputatie niet, maar een andere klant wees hem op de krantenartikels over de tafelschuimster. Ze bleek de rekening van 13,40 euro inderdaad niet te kunnen betalen. Het openbaar ministerie vorderde op de zitting van 4 september geen concrete bestraffing.

De verdediging hamerde vooral op de ernstige psychische problemen van de beklaagde. Volgens meester Peter Gonnissen was het daarom noodzakelijk om W. door een gerechtspsychiater te laten onderzoeken. Een internering is in principe niet mogelijk, maar ontoerekeningsvatbaarheid zou wel tot de vrijspraak kunnen leiden.

“Rabiaat volgehouden misprijzen voor de maatschappij”

De rechter wees in het vonnis op de verklaringen die Nadine W. tijdens de zitting aflegde. De tafelschuimter begon toen te klagen dat ze geen leefloon meer kreeg van het OCMW. Volgens de rechter ging ze dus heel bewust eten, in de wetenschap dat ze niet kon betalen. “Hieraan ligt geen psychisch probleem ten gronde, doch wel en veeleer een rabiaat volgehouden misprijzen voor de maatschappij”, klonk het in de motivering.

De verdediging heeft al aangekondigd dat er beroep zal komen tegen het vonnis. De Gentse strafrechter besliste ondertussen immers wel om een gerechtspsychiater aan te stellen. In afwachting van zijn bevindingen werden de afgelopen weken al een reeks dossiers tegen W. uitgesteld.