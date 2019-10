Genkse U19 toont goede voorbeeld tegen Napoli in UEFA Youth League

De U19 van KRC Genk heeft woensdagnamiddag in zijn tweede wedstrijd van de UEFA Youth League met 3-1 gewonnen van het Italiaanse Napoli.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Siebe Vandermeulen (51.), van op de stip, en Arne Cuypers (55.) zetten Genk op 2-0. Kapitein Gianluca Gaetano (62.) lukte al snel de aansluitingstreffer. Andras Nemeth legde in de toegevoegde tijd de eindstand vast.

Op de eerste speeldag in groep E, half september, hadden de jonge Limburgers 1-1 gelijkgespeeld bij het Oostenrijkse Salzburg. Dat was ook de score in het duel tussen Napoli en Liverpool. De Engelsen spelen woensdagnamiddag gastheer voor Salzburg.

In groep A verloren de jongeren van Club Brugge dinsdag met 3-0 bij Real Madrid. Blauw-zwart had zijn openingswedstrijd met 3-2 gewonnen van Galatasaray.

De poules in de Youth League zijn identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen. Bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de achtste finales. De runners-up spelen barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien in de Champions League.