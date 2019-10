Dakloze zangeres heeft weer dak boven haar hoofd dankzij video van prachtige aria die de wereld rond ging

Emily Zamourka (52) werd onlangs gefilmd toen ze plots begon te zingen in de metro van Los Angeles. Haar prachtige versie van ‘O Mio Babbino Caro’ van Puccini beroerde miljoenen harten. Het schrijnende verhaal over hoe ze dakloos werd, deed er nog een schepje bovenop. Maar nu is er goed nieuws voor de aan lager wal geraakte muzieklerares die al 24 jaar in de Verenigde Staten woont. Dankzij de virale video heeft ze een - voorlopig tijdelijk - dak boven haar hoofd en is er al meer dan 30.000 dollar ingezameld om haar te helpen.