Didier Reynders laat geen enkele steek vallen tijdens hoorzitting in Europees Parlement: kandidatuur als eurocommissaris aanvaard

Even ging het licht uit. Letterlijk dan. Maar voor het overige slaagde Didier Reynders met de vingers in de neus voor zijn ‘examen’ van Europees commissaris voor Justitie en Consumentenbescherming. Ook toen het fraudeonderzoek dat tegen hem liep werd aangehaald, bleef hij rustig en herinnerde hij eraan dat hij daar niet voor vervolgd wordt. Kort na de middag werd hij officieel ‘geschikt’ bevonden.

De bevoegde commissies van het Europees Parlement hebben woensdagmiddag het licht op groen gezet voor kandidaat-eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders. Dat is gebleken na afloop van de vergadering van de coördinatoren van de politieke fracties.

De coördinatoren staken woensdagmiddag de koppen bij elkaar om een oordeel te vellen over de hoorzitting die Reynders woensdagochtend in het Europees Parlement had afgewerkt. Volgens een goede bron concludeerden alle fracties, met uitzondering van het uiterst rechtse ID, dat Reynders gekwalificeerd is om de justitieportefeuille te behartigen in de nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen.

Overal lof

Na de passage van Reynders woensdagochtend twijfelde niemand daar eigenlijk nog aan. Hij kreeg langs alle kanten lof. Zo vond Kris Peeters (CD&V) dat hij het goed had aangepakt. Petra De Sutter (Groen), die de commissie Interne Markt voorzit, zei dat Reynders met “kennis van zaken” sprak, “ook over consumentenzaken”. En Hilde Vautmans (Open VLD) had het over “een ijzersterke Reynders”.

Het eerste deel van de hoorzitting verliep nochtans een beetje chaotisch, want plots ging het licht uit. Letterlijk. Omdat het probleem niet meteen kon worden opgelost, werd uitgeweken naar een andere zaal. Niet dat er zo veel mogelijkheden waren, maar in een van de zalen zou de Roemeense kandidaat-commissaris Rovana Plumb woensdagmorgen op de rooster worden gelegd. Iets wat uiteindelijk niet doorging, omdat ze voor de zitting al terug naar af werd gestuurd wegens een probleem met haar financiële belangen.

Aan de tand gevoeld

Reynders liet zich door de verhuizing niet uit zijn lood slaan en antwoordde kort maar duidelijk op vragen over justitie, over de mogelijkheid om collectieve rechtszaken aan te spannen, over de aanpak van namaak en over gegevensbescherming. Er was geen tijd om echter dieper in te gaan op zijn toekomstplannen.

Toen Reynders, zoals verwacht, aan de tand werd gevoeld over het onderzoek dat tegen hem liep, wees hij erop dat hij niet vervolgd wordt en dat het onderzoek afgesloten is. Omdat hij wist dat de vraag zou komen, had hij het punt zelf al even aangehaald in zijn inleiding en daarbij gezegd dat het zwaar was geweest voor hem en zijn familie.

Klokkenluiders

Over het statuut van klokkenluiders was hij duidelijk: “We moeten journalisten beschermen en hen zeker niet beknotten in hun werk. Wel moeten we nadenken over de rol van mensen die vanuit hun job bijvoorbeeld over bepaalde informatie beschikken en die lekken.”

Reynders werd zelf ook door een klokkenluider, een ex-agent van de Staatsveiligheid, beschuldigd van corruptie. Maar die klacht is dus geseponeerd.

“We hebben een rebel nodig als commissaris. Gaat u dat worden?”, vroeg een parlementslid nog. Reynders antwoordde ‘ja’. “Als jullie mij het vertrouwen geven.” Dat vertrouwen heeft hij intussen gekregen.

1 november

Het Europees Parlement stemt niet over de aanstelling van individuele commissarissen. Wel moet het voltallige halfrond het aantreden van de Commissie als geheel goedkeuren en het is ondenkbaar dat het licht op groen gaat voor een Europese bestuursploeg met leden die door de mand zijn gevallen tijdens de hoorzittingen.

Acht het parlement een kandidaat niet geschikt, dan is het aan verkozen voorzitter von der Leyen om de nationale regering te vragen om een nieuwe kandidaat voor te dragen. Zo moest de Duitse zich de voorbije dagen al wenden tot Boekarest en Boedapest, omdat het parlement de Roemeense en Hongaarse kandidaten ongeschikt achtte.

Het Europees Parlement stemt op 23 oktober over de nieuwe Commissie. Bij groen licht gaat de ploeg van von der Leyen op 1 november aan de slag.

Reynders zal nu zo snel mogelijk zijn bevoegdheden van koninklijk informateur, van minister en van vicepremier in ons land neerleggen.

