North Sea Port eist miljoenen nadat Nederland natuurgebied uitbreidt

North Sea Port eist een schadevergoeding van meer dan 19 miljoen euro van de Nederlandse regering nadat die een natuurgebied heeft uitgebreid. Het gaat om het Oostelijke deel van het Rammekensschor, waar door de herbestemming geen havenactiviteiten meer kunnen komen.

De fusiehaven trok naar de Nederlandse Raad van State om de beslissing van minister van Natuur Carola Schouten aan te vechten. De Nederlandse wetgeving voorziet geen compensatie wanneer private grond wordt ingekleurd als beschermd natuurgebied. De waarde van de grond, die nu in handen is van North Sea Port, schat de haven op 19,1 miljoen euro.

North Sea Port vraagt dat er alsnog economische activiteit in het gebied ontplooid kan worden. Ze vragen een schadeclaim, al is het volgens een woordvoerder van North Sea Port niet om het geld te doen. “Indien we het halen, zullen we dat geld investeren in natuur buiten het havengebied”, klinkt het woensdag.

De Nederlandse Raad van State buigt zich over de zaak.