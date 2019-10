Ministerschap van Benjamin Dalle heeft gevolgen voor zijn vrouw: VRT-journaliste Maïté Piessen krijgt nieuwe functie

VRT-journaliste Maïté Piessen, echtgenote van de nieuwe minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), verandert van functie.

De nieuwe minister van Media doet al meteen koppen rollen, al is het dan onbedoeld. Benjamin Dalle is gehuwd met VRT-radiojournaliste Maïté Piessen, en wordt op die manier dus in zekere zin haar baas. Een onwerkbare situatie, beseffen ook Piessen en de hoofdredactie van de VRT-nieuwsdienst. “Maïté Piessen werkt al negen jaar als journaliste op de nieuwsdienst en is momenteel nieuwslezer op Radio 1”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. “Maïté en de hoofdredactie beseffen allebei dat haar rol van nieuwslezer in deze omstandigheden moeilijk ligt. Daarom zal ze onmiddellijk van rol veranderen binnen de nieuwsdienst.”

De vervelende situatie doet denken aan Piessens collega Greet Op de Beeck, die in 2005 aankondigde een relatie te hebben met Open VLD-politicus Patrick Dewael. Ze werkte toen ook voor de radio, onder meer voor Voor de dag. Na de bekendmaking van haar relatie verhuisde ze naar de cultuurcel van de nieuwsdienst, later naar de redacties van Koppen en Panorama. In 2015 verliet Op de Beeck de nieuwsdienst en ging ze werken voor Bart Tommelein (Open VLD), toen staatssecretaris voor onder meer Privacy.

Wat de nieuwe rol van Piessen wordt binnen de nieuwsdienst, is nog niet uitgeklaard.

bekijk ook