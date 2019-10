Belaagde Franse kandidaat-eurocommissaris: “Ik ben clean”

Tijdens haar hoorzitting in het Europees Parlement heeft de Franse Sylvie Goulard woensdagmiddag de parlementsleden op het hart gedrukt om respect te tonen voor “het vermoeden van onschuld” wanneer ze oordelen over haar geschiktheid als eurocommissaris. “I am clean”, zo stelde Goulard, die meteen werd aangepakt over het gerechtelijke onderzoek naar fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers.

Goulard moest woensdagmiddag meteen in het defensief tijdens haar hoorzitting. De twee grootste fracties, de christendemocratische EVP en de socialistische S&D, vuurden vragen af over de onderzoeken van het Franse gerecht en de Europese antifraudedienst Olaf naar mogelijke fictieve tewerkstelling van assistenten van Europarlementsleden van haar vroegere partij Modem.

“Ik ben clean”, zo antwoordde Goulard. De Franse beklemtoonde dat ze in het onderzoek niet in beschuldiging is gesteld, maar dat ze het uiteindelijke verdict in dit onderzoek zal respecteren. Dat ze twee jaar geleden in dezelfde zaak besloot om op te stappen als Frans minister van Defensie, was volgens haar geen schuldbekentenis. Goulard nam dat besluit “in eer en geweten” omdat ze het risico niet kon lopen op het moment dat het land in de nasleep van de terreuraanslagen nog in de noodtoestand verkeerde.

Voor het Europees Parlement zelf is de zaak gesloten. Goulard betaalde 45.000 euro terug aan het halfrond, wat overeenkomt met acht maanden salaris en sociale bijdragen van één van haar medewerkers. Naar eigen zeggen zag de Française zich daartoe gedwongen omdat ze geen “bewijs van het werk” van haar assistent had voorgelegd. Volgens haar waren er “problemen op het moment van het ontslag” van de medewerker, maar de terugbetaling is geen strafrechtelijke beslissing, beklemtoonde ze.

10.000 euro per maand als consultant

Goulard werd ook aan de tand gevoeld over haar werk als consultant voor de Amerikaanse denktank van miljonair Nicolas Berggruen. Daarmee streek ze 10.000 euro per maand op. Goulard beklemtoonde dat ze die inkomsten heeft aangegeven en dat ze als Europarlementslid het recht had om er andere activiteiten op na te houden. Met de job wou ze “toegang” verkrijgen “tot een aantal invloedrijke mensen” om “ideeën vooruit te brengen”, legde ze uit. Goulard zei te beseffen dat de bedragen “hoog” zijn, maar “stroken met de voorwaarden in de praktijk”.

De verkozen voorzitter Ursula von der Leyen wil Goulard binnen haar Commissie een invloedrijke portefeuille met onder meer Interne Markt en Defensie geven. De Française is een vertrouwelinge van president Emmanuel Macron en haar kennis van de Europese politiek staat buiten kijf, maar haar kandidatuur gaat gebukt onder de onderzoeken. Waarnemers menen ook dat Goulard als vertegenwoordiger van Renew Europa kwetsbaar is, omdat EVP en S&D elk reeds één kandidaat verloren in de hoorzittingen.