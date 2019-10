AA Gent bulkt van vertrouwen in Oekraïne, Yaremchuk overrompeld aan luchthaven: “We gaan ruimte krijgen”

Vertrouwen. Veel andere woorden moet je niet zoeken om AA Gent tegenwoordig te beschrijven. Ook morgen tegen FC Oleksandria is vertrouwen het codewoord bij de Buffalo’s. Winst en de deur richting Europees overwinteren waait nu al wagenwijd open. “Ik denk dat we goed zijn voorbereid”, aldus trainer Jess Thorup.

De geschiedenis is niet bepaald in het voordeel van AA Gent. Vier keer troffen de Buffalo’s een Oekraïense tegenstander in Europa, vier keer werd er niet gewonnen. Het laatste bezoek aan Oekraïne – in de groepsfase van de Europa League 2016-2017 – werd zelfs een van de pijnlijkste nederlagen in de recente Europese geschiedenis van de club: een 0-5-verlies tegen Shakhtar Donetsk. Een nederlaag die kennelijk zo is blijven hangen in Lviv – daar werd de match net als morgen afgewerkt – dat huidig zetelend trainer Jess Thorup er een vraag over kreeg van de lokale pers. “Euh, daar focus ik me niet op”, was het logische antwoord. “We focussen op de match van morgen.”

Extra ruimte

Die match tegen FC Oleksandria wil AA Gent winnen. Het zou na een eerdere zege tegen Saint-Étienne een zes op zes opleveren en de deur richting Europees overwinteren doen openzwaaien. Nu al. Begin oktober. “We hebben een goede start genomen in Europa, dat klopt”, toonde Thorup zich vol vertrouwen. “Oleksandria moet morgen ook winnen, dus misschien kan dat een voordeel zijn voor ons, dat er meer ruimte zal zijn. We zijn sowieso klaar om volwassen te spelen. Met de bal, maar zeker ook zonder de bal.”

Yaremchuk overrompeld aan luchthaven

Eenzelfde geluid bij Roman Yaremchuk. De international werd deze ochtend bij aankomst in Lviv belaagd door lokale pers, maar bleef redelijk sereen in zijn antwoorden. “Ja, ik wil punten pakken”, “nee, ik kom niet terug als een toerist (Yaremchuk is geboren in Lviv en is een ex-speler van Oleksandria, nvdr.)” en “inderdaad, Oleksandria is niet zo bekend in België, maar ik weet dat ze kunnen spelen als een topploeg zoals Shakhtar.” Of ze dan doen, zien we morgen. In de Lviv Arena. Om nadien zondag Club Brugge te treffen. “De beste ploeg van België op dat moment”, wist ook Thorup te vertellen. “Dat wordt een perfecte match om ons te testen. Na die van morgen, natuurlijk. Die geniet nu prioriteit.” Op sportief vlak is Igor Plastun trouwens fit. Hij zal spelen met een masker. Timothy Derijck en Alessio Castro-Montes bleven thuis. Er worden donderdag zo’n 4.000 fans verwacht in het stadion.