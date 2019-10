Verhuis van federale politie heeft 40 miljoen euro te veel gekost

De verhuis van de hoofdzetel van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum (RAC) in Brussel heeft 40 miljoen euro meer gekost dan nodig. De afwezigheid van een vooraf vastgelegd budget heeft een “helse machine” in gang gezet die de factuur serieus heeft aangedikt, zei administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen Laurent Vrijdaghs woensdag tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De regering kreeg in april een vernietigend auditrapport van de Inspectie Financiën, waarin brandhout werd gemaakt van de manier waarop de federale politie haar hoofdzetel in 2014 naar het RAC verhuisde. In dat dossier is minstens 40 miljoen euro aan belastinggeld te veel uitgegeven, berichtte De Tijd - die het rapport kreeg toegespeeld - in augustus al.

De regering-Leterme besloot eind 2009 om de federale politie en de federale gerechtelijke politie van Brussel samen te brengen in het centrum van de stad, een van de grootste vastgoedoperaties in jaren. Maar de Regie der Gebouwen was daar eigenlijk niet op voorbereid, besloot de Inspectie van Financiën. Vooral het gebrek van een volledige lijst van behoeften en noden was problematisch, omdat de regie de regering daardoor geen raming van de kosten kon geven.

De onderhandelde huurprijs voor het gebouw ligt minstens 11 procent te hoog, wat overeen zou komen met een extra kostenplaatje van 23 miljoen gespreid over 18 jaar. Bovendien is ook de oppervlakte te groot. Tot slot ontspoorden ook de kosten van de bouwwerken die volgden. In totaal koste het project, inclusief de huur over 18 jaar, 312 miljoen euro.

Bovendien zou de wet op de overheidsopdrachten volgens de Inspectie Financiën niet gerespecteerd zijn, omdat er op Europees niveau geen oproep tot kandidaten is gelanceerd. Eén bouwpromotor kreeg daardoor onterecht een monopolie, klinkt het in het rapport.

Geen budget

Volgens Vrijdaghs, administrateur-generaal bij de Regie der Gebouwen, knelt het schoentje vooral bij het vooraf bepaalde budget. Dat was niet voldoende vooraf vastgelegd, waardoor er een ontsporing kon zijn. De politie legde nieuwe eisen op, klonk het woensdag tijdens een hoorzitting in de Kamer. “Als er een budgettaire ontsporing was is dat omdat men slechts de helft van het budget vooraf had vastgesteld, wat een helse machine in gang heeft gezet.”

De Inspectie Financiën heeft een lange lijst met aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van het auditrapport. Die worden uitgewerkt, verzekerden Vrijdaghs en bevoegd minister Koen Geens (CD&V). De omvorming van de Regie der Gebouwen tot een nv van publiek recht wordt bestudeerd, zei Geens nog, maar de beslissing zal voor de volgende regering zijn. Dat nieuwe statuut moet de Regie meer autonomie geven ten opzichte van de regering, en moet ook personeelswerving makkelijker maken. Momenteel werken 690 mensen voor de Regie der Gebouwen, op een kader van 967 werknemers.