Franse spoormaatschappij lanceert TGV tussen Brussel en Rennes

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF lanceert een nieuwe hogesnelheidslijn tussen Brussel en Rennes, in het noordwesten van Frankrijk. Dat meldt de krant Ouest-France woensdag. De eerste rit is voorzien voor 16 december.

De nieuwe verbinding wordt elke weekdag bediend. De trein zal om 06.23 uur vertrekken in Rennes, en om 11.02 uur aankomen in Brussel. Vanuit Brussel vertrekt hij om 16.56 uur, met aankomst in Rennes om 21.18 uur. Het traject neemt vier uur in beslag, met tussenstops in Rijsel, de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée.

Tickets zijn vanaf donderdag beschikbaar.