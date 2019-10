Ambtenarenvakbond VSOA beraadt zich al over staking na Vlaams regeerakkoord

Het nieuw Vlaams regeerakkoord getuigt van een “totaal gebrek aan respect voor het eigen personeel”. Dat zegt de liberale ambtenarenvakbond VSOA. De vakbond klaagt ook over een gebrek aan overleg, “en dat dwingt ons om ons nu reeds te beraden over een algemene stakingsaanzegging”. Ook bij de liberale vakbond ACLVB en de Christelijke Mutualiteiten klinkt scepsis.

De liberale overheidsbond VSOA heeft geen goed woord over voor het regeerakkoord van de regering-Jambon. Onder meer de plannen om het ambtenarenstatuut te laten uitdoven, kunnen op weinig begrip rekenen, vooral omdat hier geen overleg meer over mogelijk lijkt. “We kunnen enkel vaststellen dat in dit regeerakkoord alle principiële beslissingen, inzake fundamentele personeelsaangelegenheden, reeds genomen zijn. Hierdoor is er geen echte onderhandelingsmarge meer en worden effectieve onderhandelingen dode letter”, klinkt het.

Verder stelt VSOA zich ook vragen bij het streven naar een slankere overheid. “Zal dit opnieuw besparen op het personeel zijn?”, vraagt de vakbond zich af. “Na jarenlange en doorgedreven besparingen op het personeelsbestand is dit voor het VSOA onaanvaardbaar.” De liberale vakbond pleit tot slot nog voor een “ernstige algemene baremaverhoging”.

Het VSOA wil een constructief gesprek met de regering, maar waarschuwt voor een algemene stakingsaanzegging. De vakbond “geeft altijd voorrang aan een correct overleg. Het nu reeds innemen van principiële onaanvaardbare standpunten in het regeerakkoord ondermijnt dit correct overleg en dwingt ons, om ons nu reeds te beraden over een algemene stakingsaanzegging”, klinkt het.

ACLVB: “Weinig maatregelen en veel gemiste kansen”

De liberale vakbond ACLVB ziet “weinig maatregelen en veel gemiste kansen” in het Vlaams regeerakkoord van de regering Jambon. Onder meer op vlak van werkzaamheid, wonen, armoedebestrijding en klimaat schiet de regering tekort, klinkt het.

Volgens de liberale vakbond ligt de lat in het regeerakkoord erg hoog, bijvoorbeeld in de ambitie om de werkzaamheidsgraad op te trekken van 75 naar 80 procent. Maar de concrete voorstellen om die hogere werkzaamheidsgraad te realiseren schieten schromelijk tekort, vindt het ACLVB. Ze “variëren tussen magertjes en bijzonder populistisch”, klinkt het. De vakbond verwijst onder meer naar de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. Goed voor de populariteit, vindt het ACLVB, maar “een grondige hervorming van de arbeidsmarkt en intense begeleiding van werkzoekenden, daar heeft men het liever niet over”.

De vakbond maakt zich ook zorgen over de uitdoving van de woonbonus. De registratierechten dalen ter compensatie met 1 procent, maar dat is “een te verwaarlozen geste”. “Enkel zij die een zeer dure villa aankopen zullen hierbij enig voordeel van ondervinden. Alle anderen zullen het met een significant lager voordeel moeten stellen, op een huizenmarkt waar de prijzen - met of zonder woonbonus - de pan zullen blijven uit swingen.”

Ook op vlak van onderwijs maakt de liberale bond zich zorgen. “We kunnen beamen dat de jeugd recht heeft op onderwijs van topkwaliteit, maar dan wel onderwijs dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. De Vlaamse regering vergeet het over de financiële drempels te hebben en rept met geen woord over een maximumfactuur voor het secundair onderwijs of financiële ondersteuning voor scholen met een groot aantal kwetsbare leerlingen.”

Tot slot vormt ook het klimaatluik een probleem. “Een warm Vlaanderen kan vrij letterlijk worden genomen”, zegt het ACLVB. “Sterke Jan en zijn team verstoppen zich handig achter het wereldwijde gebrek aan duurzame en klimaatneutrale maatregelen.”

Het ACLVB is wel bereid tot overleg, klinkt het. “Wij staan klaar om als volwaardige gesprekspartner input en expertise te leveren opdat we als Vlaams Gewest effectief kunnen groeien en er samen een succesverhaal van kunnen maken.”

CM: “Klinkt veelbelovend, maar waar moet het geld vandaan komen?”

Het Vlaams regeerakkoord klinkt CM-voorzitter Luc Van Gorp “veelbelovend” in de oren, omdat het maatregelen bevat “die bijdragen tot een betere zorg en welzijn voor alle Vlamingen”. Tegelijk stelt Van Gorp zich de vraag “waar het geld ervoor vandaan moet komen. Alleen al om de wachtlijsten in de zorg weg te werken is 1,6 miljard euro nodig. Dat geld is er vandaag niet.”

Daarnaast leest CM verschillende keren het begrip “een warm Vlaanderen” in het regeerakkoord. De organisatie zegt zich daar mee voor te willen inzetten. “Maar Vlaanderen kan pas warm zijn als het dat voor iedereen wil zijn, rijk of arm, ziek of gezond, actief of werkloos, autochtoon of nieuwkomer”, aldus nog Van Gorp.

Het gezondheidsfonds zegt goede voorstellen te lezen in de tekst van ruim 300 pagina’s. Als voorbeelden geeft het de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming en het engagement om de betaalbaarheid van de factuur in woonzorgcentra te verhogen. Daarnaast is er ook lof voor de extra centen voor geestelijke gezondheidszorg.

Maar er is ook kritiek, vooral op het luik integratie van het regeerakkoord. Dat nieuwkomers tien jaar moeten wachten voor ze recht hebben op een zorgbudget, vindt CM een brug te ver. “Als sociale organisatie zijn wij ervan overtuigd dat een warme en zorgzame samenleving iedereen moet omarmen”, zegt Van Gorp. “Niemand kiest ervoor om in een kwetsbare situatie terecht te komen.”

CM besluit dat het “met veel overtuiging mee zal bouwen aan een Vlaanderen waarin iedereen een gezond, gelukkig en kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. Constructief als het kan. Kritisch als het moet.”