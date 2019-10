“Kwestie van weken” voor baby Pia levensreddend spuitje kan krijgen

Baby Pia maakt geen antistoffen aan tegen de werking van het medicijn Zolgensma, waarmee ze kan behandeld worden voor de zeldzame genetische spierziekte waaraan ze lijdt. “Het is nu nog een kwestie van enkele weken voordat de prik kan toegediend worden”, zegt de moeder van het kind.

De tien maanden oude Pia uit Wilrijk lijdt aan spinale musculaire atrofie (SMA), een zeldzame maar dodelijke genetische ziekte waardoor de spieren nauwelijks werken en steeds zwakker worden. Een sms-actie om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn Zolgensma was een gigantisch succes: op enkele dagen tijd werd de nodige 1,9 miljoen euro ingezameld.

Uit tests blijkt nu dat Pia geen antistoffen aanmaakt die de werking van het medicijn kunnen tegengaan. Een enorme opluchting voor de ouders, voor wie de eindmeet nu in zicht is. “Er is nog een serieuze papierwinkel te gaan en de bestelling moet nog geplaatst worden”, zegt mama Ellen De Meyer. “Maar het is nu nog een kwestie van weken voor Pia de prik kan krijgen.”

Het is noodzakelijk dat het medicijn wordt toegediend voor het kind twee jaar oud is, maar die termijn zal als alles goed gaat vlot gehaald worden. Bovendien moet het gezin niet naar de Verenigde Staten reizen voor het medicijn: de prik kan waarschijnlijk in het UZA, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, plaatsvinden.