Gracht vol alligators aan de grens? “Fake news” volgens Trump

“De pers probeert het idee te verkopen dat ik een gracht vol alligators en slangen zou willen, met een elektrisch hek en scherpe punten bovenaan, aan de zuidelijke grens. Ik kan misschien hard zijn rond grensveiligheid, maar niet tot op dat punt. De pers is gek geworden. Fake News!”, schreef het Amerikaanse staatshoofd op Twitter.

Now the press is trying to sell the fact that I wanted a Moat stuffed with alligators and snakes, with an electrified fence and sharp spikes on top, at our Southern Border. I may be tough on Border Security, but not that tough. The press has gone Crazy. Fake News!