Man krijgt achttien maanden cel voor herhaalde aanranding van 12-jarig meisje

Haacht - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden voor herhaalde aanranding van een 12-jarig meisje in Haacht. Hij vergreep zich zeker zeven keer aan het slachtoffer.

Rudolf V.S. werd beticht van aanranding met geweld van de dochter van zijn toenmalige vriendin, van december 2013 tot augustus 2014. In die periode gingen moeder en dochter geregeld poetsen bij de man in zijn woning in Haacht. Daarvan maakte hij gebruik om het toen 12-jarig meisje zeker zeven keer aan te randen in de slaapkamer.

Het slachtoffer biechtte het misbruik op bij haar zus in april 2017. Die zus stapte naar de politie. Tijdens het onderzoek stelde het slachtoffer dat zij geen kans had om te ontsnappen omdat de fors gebouwde dader op haar ging liggen en haar in een soort greep hield. Ze had verschillende keren tevergeefs om hulp geroepen.

De beklaagde gaf toe dat hij het meisje masseerde en dat ze geregeld samen naakt in bed lagen. De aanranding heeft hij altijd ontkend. De rechtbank oordeelde dat de seksuele integriteit van het meisje aangetast werd. “Op basis van de strafinformatie is bewezen dat de beklaagde ongepaste handelingen pleegde die de grens van onschuldige vrijpostigheid ruim overschrijden”, stelden de rechters.

Rudolf V.S. werd bij verstek veroordeeld tot achttien maanden cel en voor vijf jaar uit alle rechten ontzet. De vraag van het openbaar ministerie tot zijn onmiddellijke aanhouding werd afgewezen.