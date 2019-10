Mazzu rekent bij Genk niet op kapitein Dewaest tegen Napoli, waar Mertens op de bank begint

Racing Genk-coach Felice Mazzu heeft woensdag weinig gewisseld voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League, in eigen huis tegen Napoli. In vergelijking met de uit de hand gelopen derby van vorige zaterdag tegen STVV, verliest enkel kapitein Sebastien Dewaest zijn plek. Napoli begint zonder Dries Mertens in de basis, de Rode Duivel zit op de bank. Lorenzo Insigne zal op de tribune plaatsnemen.

Dewaest wordt achterin vervangen door de Colombiaan Carlos Cuesta. Die zal centraal zo naast zijn landgenoot Jhon Lucumi spelen. De kapiteinsband van Dewaest wordt overgenomen door aanvalsleider Ally Samatta.

Verder koos Felice Mazzu voor de verwachte namen. In doel staat Gaëtan Coucke. Op de backs spelen Scandinaviërs Maehle en Uronen. Het middenveld wordt bevolkt door de driehoek Berge, Hrosovsky en Hagi. En voorin krijgt Samatta het gezelschap van Bongonda en Ito.

De Genkenaars openden hun Champions League-campagne twee weken geleden met een zware 6-2 nederlaag tegen RB Salzburg.

Napoli start met Mertens op de bank

In vergelijking met het competitieduel van afgelopen zondag, thuis tegen Brescia (2-1), voert coach Carlo Ancelotti zes wissels door. In doel neemt Alex Meret opnieuw de plaats in van David Ospina. Achteraan komen Kalidou Koulibaly en Mario Rui terug in het elftal ten koste van Nikola Maksimovic en Faouzi Ghoulam. Op het middenveld staat youngster Eljif Elmas verrassend in de basis. Piotr Zielinski verloor er zijn plaats. En de grootste verrassing vond voorin plaats. Dries Mertens verliest er, net als Fernando Llorente, zijn plek. Arkadiusz Milik en Hirving Lozano profiteren.

De Napolitanen begonnen twee weken geleden hun Champions League-campagne met een 2-0 zege tegen Champions League-winnaar Liverpool. Mertens was toen nog goed voor de openingstreffer.

. Opstelling Genk: Coucke - Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen - Berge, Hrosovsky, Hagi - Bongonda, Samatta, Ito

. Opstelling Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Elmas, Ruiz - Callejon, Milik, Lozano