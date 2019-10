Senatrice wil dat Twitter account van president Trump opschort: “Tijd om iets te ondernemen”

De Amerikaanse senatrice en Democratisch presidentskandidate Kamala Harris heeft Twitter gevraagd maatregelen te nemen tegen de Amerikaanse president Donald Trump omwille van zijn agressieve tweets.

In een brief aan CEO Jack Dorsey van Twitter betoogde Harris dat Trump op zijn belangrijkste communicatieplatform de regels van Twitter met voeten treedt. De politica gaat ervan uit dat de jongste presidentiële tweets voldoen aan de voorwaarden om Twitter een opschorting van de account van het staatshoofd te laten onderzoeken.

Look let's be honest, @realDonaldTrump's Twitter account should be suspended. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 1, 2019

“Ik wil uw aandacht erop vestigen dat president Trump (...) de gebruiksregels lijkt te schenden waarvan u vraagt dat alle gebruikers op het platform zich naar schikken”, zo staat in de door de krant USA Today geciteerde brief.

De senatrice verwees zo naar de regel dat tweets niet tot doel moeten hebben anderen te jennen. In haar brief haalde Harris meerdere tweets van Trump aan. Bijvoorbeeld een bericht waarin de president suggereerde dat de voorzitter van de commissie voor de inlichtingendiensten opgepakt en aangeklaagd zou moeten worden in verband met zijn optreden tijdens een hoorzitting rond de Oekraïne-affaire. Trump noemde dinsdagavond een onderzoek van de Democraten naar een mogelijke afzettingsprocedure een “staatsgreep”.

Kritiek

Maar haar initiatief viel niet overal in goede aarde. Zo tweette de prominente journalist en statisticus Nate Silver aan Dorsey: “Hey, Jack. Als journalist denk ik dat Trumps tweets een enorme nieuwswaarde hebben en ik ben blij dat u hem een platform hebt gegeven om rechtstreeks en ongefilterd met de openbare opinie te communiceren”.