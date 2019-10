“Dronken” arbeider zint op wraak en gaat peperdure auto van zijn baas te lijf met graafmachine

Een Britse vijftiger verscheen afgelopen weekend volgens zijn baas “dronken en onder invloed van drugs” op het werk. Hij mocht dan ook meteen weer beschikken. De arbeider zon echter op wraak en keerde later terug. Hij kaapte een graafmachine, ging eerst de Range Rover van zijn baas - kostprijs 112.000 euro - te lijf en richtte zijn woede dan op een vrachtwagen.

Darren Verity (52) was volgens zijn baas niet aan zijn proefstuk toe toen hij afgelopen weekend onder invloed op het werk verscheen. “Hij krijgt keer op keer een nieuwe kans”, klinkt het bij de eigenaar van het Britse sloopbedrijf Thomas Crompton Demolition. “Ondertussen al zo’n zeven of acht van die kansen.”

Dit keer keerde hij echter dezelfde dag al terug om zijn wraakactie ten uitvoer te brengen. “Hij bracht mensenlevens in gevaar met zijn onbesuisde actie”, klinkt het. “We zijn erg blij dat onze werknemers erger hebben kunnen voorkomen.”

Gebroken ribben

De werknemers zijn nog steeds in shock door de gebeurtenissen. Maar ook Verity heeft meer dan een kater overgehouden aan zijn plannetje. Hij werd opgepakt, maar is vrij op borgtocht. De arbeider zal zich later voor de rechtbank mogen verantwoorden. Hij liep bovendien twee gebroken ribben op toen zijn collega’s hem uit de cabine van de graafmachine sleurden.

Een vrouw die beweert de dochter van Verity te zijn, haalt dan ook stevig uit naar zijn (ex)-collega’s. “Wie denken jullie wel dat jullie zijn”, schreef ze op sociale media. “Jullie gingen jullie boekje te buiten en hebben de dingen alleen maar erger gemaakt.”

Verity zelf wilde volgens de Britse media niet reageren op het incident. Hij wilde enkel kwijt dat zijn ribben pijn doen.

