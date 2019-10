Oude bommenwerper neergestort in VS: veertien gewonden

Bij het neerstorten van een oldtimer-vliegtuig, een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, in de Amerikaanse staat Connecticut zijn 14 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe.

In de Boeing B-17 bommenwerper zaten drie bemanningsleden en tien passagiers, aldus een politieman ter plaatse. Ook een personeelslid van de luchthaven van Bradley werd gewond, toen het vliegtuig tegen een hangar te pletter sloeg.

