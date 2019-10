Bij een schietpartij in Neder-Beieren is een persoon omgekomen, een andere raakte gewond. Dat heeft de Duitse politie woensdagavond gemeld.

Twee verdachten werden gearresteerd in Abensberg, nadat ze uit een wagen waren gestapt en wegvluchtten, laat de lokale politie op Twitter weten. Het onderzoek gaat nog voort. Het is niet duidelijk of er nog andere voortvluchtigen zijn.