De wereldberoemde tenor Placido Domingo, die door verschillende vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag, heeft ontslag genomen als algemeen directeur van de opera van Los Angeles. Dat hebben verschillende Amerikaanse media gemeld.

“De beschuldigingen die onlangs aan mijn adres zijn geuit in de media hebben tot een sfeer geleid waarin het niet meer mogelijk is voor mij om me nog nuttig te maken voor deze onderneming”, laat de 78-jarige zanger weten in een persbericht.