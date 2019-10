REACTIES. Dries Mertens kan niet tevreden zijn na gelijkspel in Genk, Felice Mazzu looft de mentaliteit van zijn ploeg

Zijn evenaring van het doelpuntentotaal van Diego Maradona (115 goals voor Napoli) zal nog even moeten wachten. Dries Mertens moest zich in Genk tevredenstellen met een invalbeurt van ruim een halfuur. Te weinig tijd om zijn Napoli voorbij een sterk Genk te helpen: 0-0.

“Ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn met dit gelijkspel”,aldus de Rode Duivel. “Ik vond Genk goed voetballen maar wij zijn nooit in ons spel gekomen. Jammer want na de drie punten thuis tegen Liverpool was een nieuwe overwinning hier heel mooi geweest.”

Mertens ontkende dat Napoli Genk mogelijk onderschat zou hebben. “We wisten dat Genk sterk voor de dag zou komen. Maar we hadden zelf onze kansen moeten afmaken. Dan krijg je een andere match. Nu bleef Genk in de wedstrijd en speelden ze goed mee.”

Zijn Maradona-momentje zal dus voor een andere keer zijn. “Als het me lukt zijn doelpuntentotaal te evenaren zal ik heel trots zijn. Maar ik was nog trotser geweest met een overwinning hier in Genk. In de Champions League mag je niks laten liggen. Zeker niet de drie punten.”

Tot slot kreeg Mertens ook nog een vraag over zijn uitblijvende contractverlenging. “Ik weet nog van niets. Of ik een verlengd verblijf zie zitten? Ja, maar zij moeten ook willen. Ik heb nog niks gehoord. We zien dus wel.”

Mazzu: “Jammer dat we onze kansen niet benutten”

Felice Mazzu was een tevreden man na zijn thuisdebuut in de Champions League. “Een punt pakken tegen Napoli na onze slechte prestatie in Salzburg is een goed resultaat. Alleen jammer dat we onze kansen niet benutten. Als Ianis die kans op het einde afmaakt zat er meer in dan een punt. Napoli had ook zijn deel van de kansen dus in het algemeen mogen we niet ontevreden zijn met dit resultaat. Het meest tevreden ben ik met de mentaliteit die mijn ploeg getoond heeft. De wil en de fierheid om zich te tonen op dit niveau was aanwezig.”

De schande van Salzburg is niet helemaal uitgewist maar de nul is voor Genk wel definitief van de tabellen. “We hebben laten zien dat we capabel zijn om te presteren op dit niveau. Nu is het aan ons om dit ook te tonen in de competitie. Of de druk nu weg is? Neen, in Genk zal er altijd druk zijn om te presteren.”

Ancelotti: “Er zat niet meer in dan een punt”

De grote Carlo Ancelotti kon best leven met het 0-0 gelijkspel. “Ik vind dat mijn ploeg het goed gedaan heeft”, stak de Italiaanse topcoach van wal. “Het had nog beter gekund. Ik had natuurlijk liever gewonnen, maar ik ben tevreden. Dit was vandaag een hele zware match voor mijn jongens en eigenlijk zat er niet meer in dan een punt. In uitwedstrijden in de Champions League moet je gewoon blij zijn met een draw. Dat is de realiteit. We doen in de stand ook zeker geen slechte zaak. We staan nog altijd op kop en het is maar de vraag of Liverpool later vanavond zal winnen van Salzburg.”

Napoli wrong enkele uitgespeelde kansen de nek om en dat had Ancelotti natuurlijk ook gezien. “Milik speelde een goede wedstrijd vandaag, maar hij miste wel veel kansen. Als je drie maal het doelhout raakt, moet er toch eentje binnen. Maar ik herhaal nog eens: een punt op verplaatsing is goed op het kampioenenbal. De pers is vaak te negatief, vind ik. We hebben ons uiterste best gedaan, maar Genk was ook gewoon goed. Ik was niet verrast door hun niveau. Verdedigend waren ze veel sterker dan in Salzburg. We hadden ook verwacht dat ze op de tegenaanval zouden loeren.”

Ancelotti gaf tot slot nog mee waarom de Napolitaanse publiekslieveling, Lorenzo Insigne, niet eens op de bank zat, maar in de tribune. “Lorenzo was niet briljant op training. Dit was een tactische keuze. Hij heeft geen blessure. Ik reken op hem voor de volgende wedstrijd.”

Berge: “Goede reactie na moeilijke weken”

Sander Berge was happy met het eerste puntje in de Champions League. “Een goede teamprestatie tegen een van de beste ploegen ter wereld”, vond de Noor. “Ik zag een goede reactie van het team na een paar moeilijke weken.”

“Dit punt is dan ook zeker en vast verdiend. We toonden respect maar ook niet teveel. Onze pressing was goed, ons blok was solide en we hebben onze momenten proberen te pakken. Zij hebben kansen gecreëerd maar wij ook. In dit soort wedstrijden heb je een beetje geluk nodig om geen tegendoelpunt te slikken. Ik ben trots op de ploeg. We hebben het hen moeilijk gemaakt en zijn niet ingestort zoals de laatste weken te vaak het geval was in de competitie.”