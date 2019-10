‘Snelste elektrische hypercar ter wereld’ crasht 6 keer met topsnelheid tegen muur

De C-Two van de Kroatische ontwikkelaar Rimac moet in 2020 de “snelste elektrische hypercar ter wereld worden” en zal een snelheid van 415 km/u halen. Voor het karretje in productie kan worden gebracht, moet het uitvoerig worden getest. En daar horen ook crashtests - uiteraard aan topsnelheid - bij. De ontwikkelaars lieten de peperdure bolide van zo’n slordige 1,7 miljoen euro, maar liefst zes keer met 415 kilometer per uur tegen een muur botsen.