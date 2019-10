Gestolen gouden sarcofaag is weer thuis

Het beroemde New Yorkse Metropolitan Museum of Art heeft een gouden sarcofaag mét mummie uit de eerste eeuw voor Christus teruggegeven aan Egypte. Het museum had de doodskist van de hogepriester Nedjemankh in 2017 gekocht van een Parijse kunsthandelaar. Maar achteraf bleek dat de sarcofaag gestolen was door kunstdieven in 2011, tijdens de Arabische lente.