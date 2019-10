Kim Jong-un vuurt raketten af richting Japan

Noord-Korea heeft zijn spierballen nog eens ­laten rollen. Het land vuurde gisteren twee raketten af richting Japan. De projectielen legden zo’n 450 kilometer af en landden uiteindelijk in zee zonder schade aan te richten. Noord-Korea doet al langer rakettesten en onderzoekt de mogelijkheden van het afvuren van langeafstandsraketten vanaf een onder­zeeër. Japan veroordeelde de acties en zei samen te werken met de Amerikanen.

De lancering komt op een opmerkelijk moment: gesprekken tussen Amerika en Noord-Korea over het nucleaire programma zouden dit weekend hervat worden. De twee hebben niet meer over nucleaire ontwapening gecommuniceerd sinds de tweede top tussen president Trump en Kim Jong-un in Vietnam zonder overeenkomst eindigde