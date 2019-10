WK voetbal in Qatar lijkt steeds meer op massagraf: honderden arbeiders vallen dood door de hitte

De afgelopen jaren zijn al honderden migranten omgekomen bij de constructie van de stadions voor het WK voetbal in 2022 in Qatar. Ondanks enkele maatregelen opgelegd door de overheid, blijven jonge, gezonde migranten sterven aan hartfalen door de hitte. Ze werken dan ook tot tien uur per dag bij temperaturen tot 45 graden.