Adrien Trebel ontkent polemiek bij Anderlecht: “Als de coach een beroep op me doet, teken ik present”

Adrien Trebel heeft gereageerd op de berichten als zou hij niet staan te springen om met Anderlecht vrijdag aan te treden tegen Charleroi. De middenvelder werd eerst maanden aan de kant geschoven wegens zijn miljoenenloon maar tegen Club Brugge werd hij plots voor één match opgevist, om daarna weer naar de tribune te vliegen. Toch wil Trebel naar eigen zeggen Anderlecht helpen op het veld.

“Ik heb veel over mezelf gelezen in de pers, hoewel niemand de moeite nam om me te contacteren. Daarom zal ik enkele zaken verduidelijken”, aldus de middenvelder op Twitter. “Ik ben een prof, onder contract bij Anderlecht. Ik train elke dag als een prof.”

“Als de coach een beroep op me doet, teken ik present. En als de coach geen beroep op me doet, respecteer ik zijn beslissing. Er is geen plaats voor een polemiek. Dat is de sportieve realiteit die elke prof moet accepteren. Ik bedank meteen ook de talrijke supporters die me blijven steunen.”