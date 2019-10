Eén op zes seropositieven is al medische zorg geweigerd

Eén op de zes mensen met hiv in Vlaanderen en Brussel is ooit al medische zorg geweigerd door zijn seropositieve status. Dat is een opvallende conclusie uit een bevraging van 500 mensen door expertisecentrum Sensoa.

Uit het onderzoek blijkt dat het stigma dat nog steeds op de ziekte kleeft voor mensen met hiv het grootste probleem is. Meer dan acht op de tien geeft aan zeer voorzichtig te zijn tegen wie ze vertellen over hun ziekte, uit schrik uitgesloten of benadeeld te worden. Dat gebeurt vaker dan je zou denken: bijna één op de drie zegt ooit al gediscrimineerd te zijn in de zorgsector, vooral in ziekenhuizen en door tandartsen.

Een ander aandachtspunt is de geestelijke gezondheid van mensen met hiv, aldus Sensoa. Een kwart heeft al een depressie doorgemaakt, dat is dubbel zoveel als in de algemene bevolking.