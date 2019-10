Luc Appermont deelde woensdag de lakens met James Cooke op de boot van ‘Gert Late Night’. De bekendste presentator van Vlaanderen gaf zich helemaal bloot en vertelde in geuren en kleuren over zijn relatie met Bart Kaëll. Maar ook zijn ouders van het 69-jarige televisiegezicht kwamen aan bod in ‘Bedgeheimen’.