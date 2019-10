Natuurlijk had Genk kunnen verliezen tegen Napoli. Maar het had ook kunnen winnen. Ach wat, het belangrijkste is dat de landskampioen veel heeft geleerd uit die 6-2-bolwassing in Salzburg. Gelukkig maar.

Is het gelijkspel van Genk tegen Napoli de 2-2 van Club Brugge in Madrid waard? Natuurlijk niet. Maar in Limburg zal men op zijn minst even blij zijn als in Brugge en omstreken dinsdag. Met reden, want ...