CHAMPIONS LEAGUE. Onwaarschijnlijke doelpuntenkermis tussen Liverpool en Salzburg, Suarez sleept Barcelona voorbij Inter

Liverpool heeft op de tweede speeldag in de Champions League een serieuze inspanning moeten leveren om RB Salzburg af te houden. De titelhouder kwam 3-0 voor, maar de Oostenrijkers kwamen terug tot 3-3. Uiteindelijk sleepte Mohamed Salah de Engelsen voorbij het sterke Salzburg. In groep F dankt FC Barcelona Luis Suarez, die twee keer scoorde tegen een sterk Inter.

Groep E: Liverpool dankt Salah

In de groep van Genk had Liverpool iets goed te maken na het verlies tegen Napoli op de openingsspeeldag. De Reds kwamen tegen RB Salzburg aan de leiding via Sadio Mané. Het was nog niet genoeg voor de leider in de Premier League. Trent Alexander-Arnold zette voor op de andere back Andrew Robertson, die perfect afwerkte voor de 0-2. Nog voor de rust maakte de onvermijdelijke Salah de 3-0, Hwang zorgde meteen daarna voor de 3-1.

Na rust ging de opmars van Salzburg doodleuk verder met een prachtige 3-2 van Takumi Minamino. De comeback werd compleet dankzij de Noorse sensatie Erling Braut Haland die ook tegen Genk outstanding was.

Oostenrijkse gekte op Anfield Road. Foto: AFP

Divock Origi viel in en zag hoe Salah met zijn linker de comeback van de bezoekers teniet deed (4-3). De eerste driepunter voor Liverpool in groep E, waar Napoli aan de leiding staat met vier punten. Liverpool heeft drie punten, Genk één.

De onvermijdelijke Salah. Foto: EPA-EFE

Groep F: Barcelona nipt voorbij Inter

Inter bijna met de stunt. Foto: AP

Lionel Messi kreeg een basisplaats voor Barça tegen Inter, dat het zonder de licht geblesseerde Romelu Lukaku moest doen. De Italianen kwamen ook zonder onze Belgische spits op voorsprong, want het was zijn spitsbroer/concurrent Lautaro Martinez die de bezoekers op voorsprong zette.

Barcelona had het lastig tegen de troepen van Antonio Conte. Het was echter Luis Suarez die de Catalanen op gelijke hoogte bracht met een plotse volley. Diezelfde Uruguyaan sleepte in zijn eentje Barça voorbij Inter, want hij scoorde ook de 2-1 na een geweldige aanname en afwerking.

Borussia Dortmund had eerder op de avond al Slavia Praag geklopt met 0-2. Daarmee staan de Duitsers aan de leiding samen met Barcelona met vier punten. Inter heeft één puntje, Praag is puntenloos.

Held in Camp Nou. Foto: EPA-EFE

Groep G: Zenit en Lyon samen aan de leiding

De minst aantrekkelijke groep in de Champions League, waar Olympique Lyonnais (zonder de geblesseerde Jason Denayer, red.) RB Leipzig bezocht en Zenit Sint-Petersburg het Portugese Benfica ontving. Lyon kwam op voorsprong via Memphis Depay en Martin Terrier dankzij twee flaters van de thuisploeg. Zenit maakte het af voor de eigen fans (3-1) dankzij doelpunten van Artem Dzyuba, Ruben Dias (own) en Sardar Azmoun. ‘Het vallend blad’ van Raul de Tomas kon Benfica niet meer redden.

Zenit gaat samen met Lyon aan de leiding in de groep, Leipzig volgt op een puntje. Benfica verloor de eerste twee speeldagen.

Groep H: Ajax pakt zes op zes

Van Charleroi naar de Champions League. Foto: Photo News

Chelsea speelde in groep H op bezoek bij Lille. De Blues kregen de eerste bal tegen de netten via Tammy Abraham. De jonge spits controleerde een lange bal uitstekend en trapte al vallend de 0-1 in doel. Een mooi verjaardagscadeau, want de kerel die nog twijfelt tussen de nationale ploegen van Nigeria en Engeland werd woensdag 22 jaar. Een andere jonge spits scoorde ook: Victor Osimhen (ex-Charleroi) kopte de gelijkmaker voor Lille binnen. Willian maakte in het slotkwartier de 1-2 voor Chelsea.

Ajax ging op bezoek bij Valencia snel aan de leiding dankzij het beproefde topduo Dusan Tadic-Hakim Ziyech. Valencia kreeg vanop elf meter een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar Dani Parejo pegelde de strafschop ver over. Quincy Promes deed de Spaanse club nog voor de rust dood met de simpele 0-2. Donny van den Beek zette de droge, maar fel overdreven 0-3 cijfers op het bord.

De Nederlanders gaat met zes op zes aan de leiding in de groep. Valencia heeft drie punten, net als Chelsea. Lille is puntenloos na twee speeldagen.