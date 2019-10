Premier gaf 16 miljoen aan bikinimodel

Premier Saad Hariri (49) van Libanon heeft in 2013 zo’n 16 miljoen euro gestort op de rekening van een Zuid-Afrikaans bikinimodel. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zuid-Afrikaanse belastingswaakhond. Sneu voor Hariri, die net nu in zijn land de economische noodtoestand wilde uitroepen en besparingsmaatregelen doorvoeren.

Hariri, getrouwd en vader van drie kinderen, leerde Candice van der Werwe zes jaar geleden kennen op een exclusief resort op de Seychellen. Na hun ontmoeting volgde een mailtje van de jonge vrouw aan de rijke Libanees. Daarin stond een liefdesverklaring en haar bankrekeningnummer. Volgens het onderzoek stortte de Libanese premier onmiddellijk 16 miljoen euro.

Ondanks alle bewijzen, wankelt Hariri nog niet. Over zijn affaire met het twintigjarige model zegt hij voorlopig niets. “Welke campagnes tegen mij ook worden gelanceerd, ondanks alles wat ze kunnen zeggen, schrijven of doen, ik blijf werken en ik zal niet stoppen”, zo reageert Hariri op de betichtingen. In principe overtrad de Libanese premier ook geen enkele wet. (thv)