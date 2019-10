Johnson doet EU een ultiem voorstel: uit de Unie, maar grenzen blijven open

Johnson moet voor 19 oktober een deal hebben voor de Brexit, anders moet hij de voorziene Britse uitstap op 31 oktober uitstellen. Het parlement heeft dat begin september bij wet beslist. Maar het ziet ernaar uit dat de premier dat naast zich neer zal leggen.

Woensdagavond om 17.15 uur deed hij in een telefoontje aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn ultieme voorstel om een no deal te vermijden: een tweegrenzenoplossing. In het kort: Noord-Ierland stapt met de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie maar blijft wel nog tot 2025 deel uitmaken de eengemaakte Europese markt. Op die manier hoeven er geen douanecontroles te komen op de goederen die via Ierland – lid van de EU – naar Noord-Ierland worden vervoerd. “Onder geen beding zullen er grenscontroles zijn”, zei Johnson.

De Britse premier vindt dat een fair compromis dat de gevreesde backstop uitsluit. Maar zowel de Ierse regering als hooggeplaatste EU-ambtenaren deden het af als “onwerkbaar” en “onrealistisch”. De officiële reactie van Europa was een beleefde “we zullen het voorstel in overweging nemen”.

Boris Johson herhaalde woensdag tijdens een congres van zijn conservatieve partij dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober sowieso uit de EU zal stappen. “We willen de EU niet zonder goede deal verlaten, maar als het toch moet zullen we er klaar voor zijn.”(frp)