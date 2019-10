De meest bedreigende ziekte voor olifanten is herpes. Omdat ze zo acuut uitbreekt, omdat het een mysterie blijft wat ze triggert én omdat er nog geen vaccin voor bestaat. Dat wil ZOO Planckendael nu veranderen, en opvallend: in die strijd krijgen ze hulp van Pairi Daiza. “Enkele uren na de vaststellingen van herpes beschikten we over vier liter bloed van olifanten van Pairi Daiza.”