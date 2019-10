Van wees met priesterambities tot apostel van Cristiano Ronaldo: de opmerkelijke levenswandel van Club Brugge-held Emmanuel Dennis

Twee goals in Bernabéu en een viering à la Ronaldo die de wereld rondging. En drie weken geleden ook al zijn debuut voor de ­Nigeriaanse nationale ploeg. Eindelijk lacht het geluk Emmanuel Dennis (21) toe. Want de weg naar het ­heldendom van Club Brugge was behoorlijk hobbelig. Zijn opmerkelijke leven in vier ­etappes.