Gezin vindt vinger in inkomhal van woning, nu zoekt de politie de eigenaar

Een Britse familie heeft een bijzonder onaangename verrassing gedaan aan haar voordeur. Langs de brievenbus was het topje van een vinger binnengeduwd. De politie heeft een onderzoek geopend.

Op 10 september vond de familie uit Sussex het topje van de vinger in haar inkomhal. Het werd binnengeduwd via de brievenbus in de voordeur. Een intimidatie van gangsters, zou je denken, maar het gezin zegt geen enkel idee te hebben van wie het kan zijn. Dus werd de politie erbij gehaald.

“Het is een heel ongewoon en geïsoleerd incident”, klinkt het bij de politie. De vinger, volgens DNA-onderzoek afkomstig van een man, werd maximaal vijf dagen voordien afgehakt. Maar wie de eigenaar is, is nog onduidelijk. Het blijft ook een vraagteken of die persoon nog leeft.

“We voeren een onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie. “We bekijken camerabeelden in de regio en hebben navraag gedaan bij ziekenhuizen. De ‘eigenaar’ is nog niet geïdentificeerd, maar we blijven zoeken.” De agenten twijfelen of het niet om een lugubere flauwe grap gaat.