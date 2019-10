Standard trekt naar Arsenal: een grote naam maar al even geen grootmacht meer

Standard speelt vanavond (21u) tegen Arsenal. Nog steeds een grote naam in het Europese voetbal maar al even geen grootmacht meer...

15 seizoenen zonder titel

The Gunners wachten nu al vijftien jaar op een nieuwe titel. De laatste dateert van 2004, toen Arsenal onder Arséne Wenger ongeslagen kampioen werd.

3e jaar zonder Champions League

Ook de jaren dat Arsenal vaste klant was in de Champions League zijn voorbij. Na 17 opeenvolgende deelnames aan het kampioenenbal (van 2000 tot 2017) moeten de fans voor het derde jaar op rij vrede nemen met de Europa League.

1 Europese beker

Een Europese grootmacht is Arsenal nooit geweest. In de prijzenkast staat slechts één grote Europese beker: die voor Bekerwinnaars van 1994. De Londense club was vijf keer verliezend finalist in een Europese finale. Vorig jaar verloor Arsenal nog kansloos de Europa League-finale van Chelsea met 4-1.

0 Engelse internationals

De huidige selectie van Engelse nationale ploeg telt geen enkele speler van Arsenal. De laatste Engelse international van Arsenal, Danny Welbeck, vertrok afgelopen zomer transfervrij naar Watford.

6e marktwaarde in Engeland

Met een kernmarktwaarde van 684 miljoen euro is het huidige Arsenal niet meer dan een subtopper in de Premier League. Man City (1,28 miljard), Liverpool (1,07 miljard), Tottenham (984 miljoen), Chelsea (807 miljoen) en Man U (753 miljoen) hebben een duurdere spelerskern.