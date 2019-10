Groen vzw komt met alternatief voor nieuw stadion Club Brugge

Groen vzw, de natuurvereniging die zich verzet tegen de bouw van een nieuw stadion van Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg, heeft een voorstel gedaan om het stadiondossier te deblokkeren. De vereniging stelde het Brugse stadsbestuur voor om het nieuwe stadion één kilometer verder te bouwen op de Spie, een stuk landbouwgrond tussen twee spoorlijnen.

“Het is een piste die voordelen biedt, maar de vraag is of Club Brugge zelf wel op deze locatie wil bouwen”, reageert Brugs burgemeester Dirk De fauw afwachtend.

Bij Club Brugge verkiezen ze voorlopig niet te reageren.