CLUBNIEUWS. Kompany test bij Beerschot, Duchâtelet hekelt beslissing over schade aan kunstgrasveld

Terwijl Vincent Kompany druk bezig is met Anderlecht op de rails te proberen te krijgen, is zijn jongere broer François (30) na zijn afscheid bij Roeselare afgelopen zomer nog altijd op zoek naar een nieuwe club. Roland Duchâtelet vindt ht niet correct dat RC Genk slechts 25.000 euro moet betalen voor de schade aan het kunstgrasveld van STVV. Voorts nóg een ex-Rouche op de Bosuil en een mental coach bij Cercle die er meteen in vliegt. Uw clubnieuws van de dag.

BEERSCHOT. Kompany test op Het Kiel

Deze week dook François Kompany op bij Beerschot als tester en traint sinds dinsdag mee met de groep van Stijn Vreven. De club wil hem een tijdje de kans geven om zich te bewijzen op training en zo mogelijk een contract te versieren. Na het uitvallen van Genk-huurling Seigers heeft Beerschot maar twee fitte centrale verdedigers in de kern.(kofr, thst)

STVV. Duchâtelet hekelt beslissing over schade aan kunstgrasveld

Roland Duchâtelet kreeg woensdagnamiddag te horen dat RC Genk niet 200.000 euro, maar slechts 25.000 euro moet betalen voor de schade aan het kunstgrasveld na de derby van vorig seizoen. “Niet correct”, zegt Duchâtelet. “Dat mensen van drie andere clubs van de Pro League – waar de preses van RC Genk dan nog voorzitter van is – moeten beslissen, kan al sowieso niet. Dat had door een onafhankelijke cel moeten gebeuren.” Duchâtelet beraadt zich samen met STVV over hoe het nu verder moet.(bfa)

ANTWERP. Nóg een ex-Rouche op de Bosuil

Olivier Renard is dan wel net vertrokken bij Antwerp, het enorme aantal mensen op de Bosuil met een Standard-verleden blijft ongewijzigd. De Nigeriaan Rabiu Afolabi (39) depanneert momenteel als materiaalman bij de A-kern. De voormalige centrale verdediger speelde op Sclessin van 1997 tot 2003, met tussendoor een uitleenbeurt aan het Italiaanse Napoli. Afwachten of hij straks ook in dienst treedt bij Antwerp. Intussen traint De Laet (hiel) overigens weer individueel, buiten op het veld.(dvd)

CERCLE BRUGGE. Mental coach vliegt er meteen in

Sinds kort werkt Cercle met een Franse psycholoog. Die mental coach observeerde de jongste weken de groep en voerde al diverse gesprekken. Gistermiddag na de ochtendtraining werd er een sessie van ruim anderhalf uur georganiseerd. Vandaag is er training. Dylan De Belder zou tegen begin november weer worden klaargestoomd.(kv)

STANDARD. Speciale avond voor Arsenal-fan Avenatti

Met de partij tegen Arsenal komt er een droom uit voor Felipe Avenatti (26). De aanvaller is al van kindsbeen af supporter van The Gunners. “Toen ik de loting zag, sprong ik een gat in de lucht”, geeft de Uruguayaan toe. “Ik ben enorm gemotiveerd. Ik heb altijd naar Arsenal gekeken en Henry was mijn grote voorbeeld. Zijn stijl was anders dan de mijne, maar ik hou ervan. (lacht) Een ander leuk pluspunt is dat ik straks mijn landgenoot Lucas Torreira tegenkom.”(bfa)

KV KORTRIJK. Deman heeft profcontract beet

Maxim Deman heeft zijn eerste profcontract beet. De jonge doelman wordt deze maand op 23 oktober achttien jaar en zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2021. Zo treedt hij in de voetsporen van zijn vader, huidig keeperstrainer Patrick Deman. Deman is derde doelman bij de A-kern van de Kerels. Hij werd in september opgeroepen voor de Belgische U19.(gco)

KV OOSTENDE. Zorgt nieuwe champagne ook voor champagnevoetbal?

Nicolas Feuillatte was vele seizoenen het huismerk van de champagne bij KV Oostende. Het gaf zelfs zijn naam aan de spektakelzaal in de Versluys Arena. Maar KVO meent dat het tijd is voor verandering. Voortaan drinken de groen-rood-gelen in hun voetbalstadion Laurent Perrier-champagne. “We durven niet van onszelf te pretenderen dat we dit seizoen champagnevoetbal brengen, maar naast het veld serveren we wél champagnevoetbal”, klinkt het bij KVO, waar feesten in het DNA zit.(rpo)