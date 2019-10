FC Oleksawatte? Oekraïense Buffalo’s stellen Europese tegenstander van AA Gent aan u voor

Ze zijn met drie: de Oekraïeners bij AA Gent. En van die drie heeft buiten Roman Bezus elk van hen een band met de tegenstander van vanavond. Igor Plastun was vier jaar lang als voetballer actief in Lviv, de stad waar de Buffalo’s FC Oleksandria treffen, terwijl Roman Yaremchuk er geboren is én een verleden heeft bij de tegenstander. Geen betere kandidaten dus om de onbekende Oekraïense tegenstanders van vanavond voor te stellen.

Roman Yaremchuk, de ex-ploegmakker: “Op een goede dag even goed als Shakhtar”

Alsof de koning terugkeerde naar zijn onderdanen. Zo werd Roman Yaremchuk ontvangen in de luchthaven van Lviv. De spits is hot in zijn thuisland. Bij de nationale ploeg scoorde hij drie keer in de laatste vier interlands en als geboren Lvivenaar – is dat een woord? – en ex-speler van Oleksandria is hij de ideale man om het belang van deze match te schetsen. “Wat betekent dit voor mij persoonlijk? Veel, ik kom hier niet als toerist. Wij willen winnen en dat zullen we proberen door op ons sterkst te spelen.” Maar hoe sterk zijn die onbekende Oekraieners dan? “In België zijn ze onbekend, maar op een goede dag kunnen ze even goed zijn als een Shakhtar Donetsk.” Niet te onderschatten dus.

Igor Plastun, de ex-tegenstander: “Club gegroeid door economische malaise”

“Dit is thuiskomen”, laat Igor Plastun de inner Georges Leekens in zich los. De Oekraïense verdediger speelt vanavond na een neusbreuk – waarvoor hij in Gent werd geopereerd – met een masker in de stad waar hij tussen 2012 en 2016 actief was. “Bij Karpaty Lviv. Voor mij was dat echt een mooie tijd. En sommige spelers die toen mijn ploegmaats waren zullen nu tegenover mij staan.” Een tijd waarin hij het geregeld tegen FC Oleksandria opnam – in vier confrontaties won hij geen enkele keer van hen – en die club zag groeien.

“De economische problemen in het oosten van het land hebben ook het voetbal van vandaag vorm gegeven”, aldus Plastun. “Topteams zoals Dnipro of Metalist Kharkiv konden de laatste jaren hun budgetten niet meer financieren en dat heeft de deur opengezet voor kleinere clubs als Oleksandria om de kloof met de top te dichten. Ze zullen gebrand zijn op een topprestatie.”

Foto: Photo News

Plastun speelt met masker

Igor Plastun traint met een neusmasker, maar kan vanavond starten. Timothy Derijck en Alessio Castro-Montes werden gepasseerd en bleven achter in België. Met zondag de verplaatsing naar Club Brugge start Gent vanavond aan een pittig tweeluik. “Zondag treffen we de beste ploeg van België. Dat wordt een perfecte match om ons te testen”, zegt Thorup. “Maar onze succesformule tot dusver is focussen op de eerstvolgende match. Dat doen we nu dus ook.”