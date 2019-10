VS leggen EU sancties op: “Kortzichtig en contraproductief”

De Verenigde Staten hebben woensdag douanesancties tegen de Europese Unie aangekondigd om de aan Airbus verleende subsidies te compenseren, maar verwachten nog steeds dat er een oplossing met Brussel uit de bus komt.

De Verenigde Staten gaan de Europese Unie vanaf 18 oktober importheffingen opleggen van 10 procent voor vliegtuigen, en heffingen van 25 procent op “andere producten”. Dat heeft een verantwoordelijke bij het United States Trade Representative (USTR), bevoegd voor de Amerikaanse handelspolitiek, woensdag aangekondigd.

De beslissing komt er nadat de Wereldhandelsorganisatie (WHO) eerder op de dag besliste dat de VS voor 7,5 miljard dollar (6,9 miljard euro) importheffingen mogen opleggen aan de EU, in een zaak rond vermoedelijke Europese overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse president Donald Trump noemt de beslissing van de WHO “een grote overwinning voor de Verenigde Staten”. “De WTO is veel beter voor ons sinds ik president ben geworden”, zei Trump op een persconferentie.

Druk uitoefenen voor snelle oplossing

De douanetarieven zijn van toepassing op een reeks Europese goederen, onder meer vliegtuigen, zuivelproducten en landbouwproducten, maar “de meeste zullen worden toegepast op invoer uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, de vier landen achter de illegale subsidies”, aldus nog de USTR.

De VS hadden eerder al laten verstaan dat de heffingen verschillende kaassoorten, olijfolie, sinaasappelen en meel zouden kunnen treffen. Door zulke symbolische producten (Italiaanse parmezaan of Spaanse olijfolie) te kiezen, wil Washington druk uitoefenen voor een snelle oplossing, klinkt het. Daarnaast zal Washington geen 100 procent importheffing vragen, hoewel de beslissing van de WHO dat wel toelaat. Volgens de USTR-verantwoordelijke willen de Verenigde Staten zo nog de mogelijkheid openlaten voor een onderhandelde oplossing.

“We hopen onderhandelingen te starten met de Europese Unie om dit conflict op te lossen in het voordeel van de Amerikaanse werknemers”, zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer van de United States Trade Representative (USTR) in een verklaring.

“Kortzichtig en contraproductief”

Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Handel, gaf eerder al aan dat Amerikaanse sancties “kortzichtig en contraproductief” zouden zijn. Brussel hoopt in onderhandelingen tot een akkoord te komen over welke steun mogelijk is voor vliegtuigbouwers. Daarnaast wil de EU van zijn kant ook heffingen ter waarde van enkele miljarden euro’s heffen, op vliegtuigonderdelen maar ook op tomatenketchup en spelconsoles. Bij de WHO loopt nog een procedure over Amerikaanse staatssteun voor Boeing. Daarover wordt begin 2020 een uitspraak verwacht.

De zaak waar de sancties uit voortvloeien, draait om de al veertien jaar durende ruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over vermoedelijke overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse handelsvertegenwoordigers schatten dat de VS hierdoor jaarlijks zo’n 11 miljard dollar schade lijden. Europeanen beweren op hun beurt dat de VS het Amerikaanse Boeing op oneerlijke wijze steunen.

Vorig jaar in mei besliste de WHO al dat Airbus effectief miljarden euro’s aan illegale staatssteun heeft genoten, en ze heeft de VS nu de toestemming gegeven om voor 7,5 miljard dollar aan importheffingen in te voeren op Europese producten.