Avondklok na overlijdens bij antiregeringsprotesten in Irak

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is sinds donderdagochtend een avondklok van kracht. De maatregel komt er nadat bij wijdverspreide, grootschalige antiregeringsprotesten al verschillende mensen omkwamen en meer dan 400 gewonden zouden zijn gevallen.

In verschillende Iraakse steden trekt de bevolking sinds dinsdag de straat op om haar ongenoegen te uiten over de werkloosheid, de corruptie en de zwakke openbare dienstverlening.

Woensdag zouden de demonstranten zelfs “de val van het regime” hebben gevraagd. Volgens persagentschap Reuters werden in twee zuidelijke provincies gebouwen van de regering en van politieke partijen in brand gestoken.

De autoriteiten hebben de protesten tot nog toe hardhandig aangepakt, met onder andere traangas en waterkanonnen. De afgelopen 24 uur zijn negen mensen omgekomen.

Fragiele coalitie

De ingestelde avondklok – die eerder al in andere steden was uitgeroepen – verbiedt elke beweging van voertuigen of mensen. Ambtenaren mogen donderdag ook niet aan het werk. De sjiitische leider Moqtada Sadr heeft zijn aanhangers opgeroepen om zich bij de demonstranten aan te sluiten voor “vreedzame sit-ins”, wat de derde dag van mobilisatie nog een moeilijkere test zal maken voor de regering van Adel Abdel Mahdi. Die is eind deze maand één jaar aan de macht. De regering-Abdel Mahdi is een fragiele coalitie, een compromis tussen verschillende rivaliserende fracties na onbesliste verkiezingen.

Irak is een van de grootste olieproducenten ter wereld, maar kampt met een acuut energietekort en een ontoereikende watervoorziening. De corruptie tiert er welig. Bovendien zijn veel delen van het land verwoest door de strijd tegen de terroristische groepering Islamitische Staat.

In een poging om de gemoederen te bedaren beloofde Abdel Mahdi dinsdag werk te maken van jobs voor jonge afgestudeerden. Voorts gaf hij zijn ministerie van Olie en een aantal andere overheidsinstellingen de opdracht om quota van 50 procent te hanteren bij de tewerkstelling van lokale arbeidskrachten in contracten met buitenlandse ondernemingen.

De binnenlandse onrust in combinatie met regionale spanningen maken het Abdel Mahdi niet gemakkelijk om zich staande te houden. Een val van zijn regering met een eventueel machtsvacuüm als gevolg, zou slecht nieuws zijn voor de regionale stabiliteit. Bagdad is immers zowel een bondgenoot van de Verenigde Staten als van Iran, twee landen die zich momenteel in een politieke impasse bevinden.