Land- en tuinbouw herstellen van droogte, maar kosten wegen op rentabiliteit

Na een extreem droog 2018, herstelt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw zich dit jaar. Maar ook de kosten stijgen. Daardoor blijft de rentabiliteit onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat blijkt uit de jaarresultaten die de Boerenbond donderdag voorstelt. “De Vlaamse land- en tuinbouwsector slaagt er niet in om deze stijgende kosten snel door te rekenen naar de volgende schakels in de voedselketen.”

De Boerenbond maakte na de zomer een evaluatie van het productiejaar en stelde een raming op voor 2019. De omzet stijgt dit jaar met 4 procent, blijkt daaruit, maar achter die algemene stijging gaan grote verschillen schuil in de specialisaties en sectoren.

Zo kampt de pluimveesector in 2019 met prijzendruk op braadkippen, door toenemende import uit Oekraïne en Brazilië, en valt de eierproductie lager uit, als gevolg van laagpathogene vogelgriep. In de rundvleessector houdt de crisis aan. De opbrengsten voor aardappelen, granen, suikerbieten en verschillende groenten zijn dan weer genormaliseerd. “Ook is er een betere, internationaal gestuwde prijsvorming voor varkensvlees en melk binnen de dierlijke sector”, zegt de Boerenbond in een persbericht.

Vooral appelen en peren minder rendabel

Maar samen met omzet stegen dus ook de kosten, voor het tweede jaar op rij, met 2 procent. “Door de droogte van vorig jaar stegen voederkosten en de prijzen van zaai- en pootgoed.” De droogte van dit jaar zou vooral gevolgen hebben voor de late aardappelen en industriegroenten die nog geoogst moeten worden. De hitte zorgde dan weer voor zonnebrandschade bij appelen.

“Beleidskeuzes joegen dan weer de kosten voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen de hoogte in. Ook de krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. De Vlaamse land- en tuinbouwsector slaagt er niet in om deze stijgende kosten snel door te rekenen naar de volgende schakels in de voedselketen”, aldus de Boerenbond.

Mede hierdoor blijft de rentabiliteit voor 2019 onder het vijfjarig gemiddelde. Door de sterke prijsdalingen daalt vooral de rentabiliteit van appelen en peren fors.

De Boerenbond merkt daarbij op dat land- en tuinbouwers zich steeds meer specialiseren en dat dit niet alleen voordelen maar ook risico’s inhoudt. “Concreet is er nood aan meer samenwerking, en het delen van kosten en risico’s, doorheen de keten en meer maatwerk in een consequent beleid.”