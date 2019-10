Italiaanse pers: “Dit had de makkelijkste match moeten zijn, maar Genk joeg Napoli schrik aan”

Teleurstelling in Italië nadat Genk topclub Napoli op een knap gelijkspel hield in de Champions League (0-0). De Italiaanse pers, die toegeeft dat de Limburgers de match evengoed hadden kunnen winnen, is scherp: “Hier zal nog over nagepraat worden.”

“Ongelofelijk dat in een match die Napoli op papier altijd had moeten winnen, uiteindelijk (doelman,nvdr) Alex Meret de beste van de Azzuri is”, begint La Gazzetta dello Sport in zijn analyse van Genk-Napoli. En nog, in het matchverslag. “Wat een lelijk Napoli! Dit had de makkelijkste opdracht moeten zijn, maar in plaats daarvan slaagde Genk er zelfs in Ancelotti en de zijnen schrik aan te jagen.”

Het toonaangevende Italiaanse sportblad komt scherp uit de hoek. “Ondanks het feit dat Napoli drie keer het doelhout raakte, werd het in de eerste helft onder druk gezet door Genk. Napoli had het heel moeilijk om het spel in handen te nemen. Na rust slaagden ze er wel in het spel naar zich toe te trekken, maar konden ze de sleutel niet vinden. Hier zal nog over nagepraat worden: zowel over de kwaliteit van het spel als de inefficiëntie van sommige van de meest populaire spelers van Napoli, zoals Lozano, Allan, Fabian Ruiz en vooral Milik.”

La Repubblica: “Genk had evengoed kunnen winnen”

“De match in de Luminus Arena heeft Napoli weer met de voetjes op de grond gezet”, weet La Repubblica. “Op Belgisch grondgebied zagen we een team dat maturiteit mist, dat meerdere keren de kansen liet liggen om de match naar zich toe te trekken, maar ook kwetsbaar was tegen Genk. Evengoed hadden Mazzu en Genk de wedstrijd kunnen winnen. De gastheer toonde zich verre van timide, en Meret moest twee keer goed tussenbeide komen na een hoekschop.”

“Na rust probeerde Ancelotti Genk van stuk te brengen met een andere veldbezetting. Na een uur spel leek de kaars van Genk ook ver uit, maar de Azzuri waren niet koel genoeg om hiervan te profiteren - ondanks een enorme kans voor Callejon. In het slot kreeg Hagi voor de thuisploeg zelfs nog de grootste kans, maar hij wist een slippertje van Allan niet uit te buiten. Hopelijk voor Napoli zullen ze dit gelijkspel op het einde van de rit niet moeten vervloeken, zoals vorig jaar gebeurde tegen Rode Ster”, verwees het Italiaanse dagblad naar de nipte uitschakeling van Napoli in de vorige jaargang.

Corriere dello Sport: “Genk speelt thuis aan hoge intensiteit”

“Napoli wist dat het kwalitatief superieur is aan Genk, maar ook dat het goed zou moeten zijn. Het Belgische team speelt immers aan een hoog tempo en met veel intensiteit in eigen stadion”, aldus Corriere dello Sport. “Het was geen briljante match van Napoli, maar een goed resultaat was zeker mogelijk geweest als één van de vele kansen raak zou zijn geweest. Toch een resultaat onder de verwachtingen na de knappe zege tegen Liverpool.”

