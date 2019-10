"Geen Theo Francken in Vlaamse regering is probleem voor PS"

De kans is groot dat er geen federale regering gevormd zal zijn voor 2020. Dat zegt politicoloog Dave Sinardet in De Ochtend op Radio 1. “Er is al meer achter de schermen gebeurd dan het lijkt, maar er zijn nog heel wat hindernissen.”

Hoog tijd om een stap vooruit te zetten op federaal niveau, nu ook de Vlaamse regering gevormd is. Maar dat is helemaal niet evident, zo blijkt. “Het is nog te vroeg voor een formateur voor de federale regering”, zegt Sinardet. “Er kan wel een preformateur komen, een soort tussenstadium tussen informateur en formateur.”

“De vorming van een federale regering zal minsten tot Kerstmis op zich laten wachten”, besluit Sinardet. Foto: Guy Puttemans

Het probleem-Francken

Volgens Sinardet moeten nog heel wat hindernissen genomen worden voor een samenwerking tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen mogelijk is. “Enerzijds vormt de huidige coalitie een probleem”, klinkt het. “Ofwel krijg je een soort coalitie rond N-VA en PS, dan moet SP.A er sowieso bij. Maar dan vallen Open VLD en CD&V uit de boot. Lukt dat niet, dan is er nog een scenario mét Open VLD en CD&V, maar zonder N-VA mogelijk. Maar als SP.A dan wegvalt … Dat ziet PS niet zitten.”

Ook de casting vormt een probleem, zegt Sinardet. “Er is gekozen om Theo Francken geen post te geven in de Vlaamse regering. Ben Weyts neemt nu eenmaal de rol van Vlaams-Brabantse minister op zich. Daardoor kan Francken een belangrijke onderhandelaar worden op federaal vlak. Een streng migratiebeleid kan PS nog net aanvaarden, maar het gezicht en de tweets van Francken die daarmee gepaard gaan, dat willen ze absoluut niet.”

“De vorming van een federale regering zal minstens tot Kerstmis op zich laten wachten”, besluit Sinardet. “Daarvoor lukt het niet.”

LEES OOK. Rutten zet de rest een hak, bijna opstand tegen Beke: “Een cynische vorm van zelfbediening… Nog nooit gezien”