Vervoer van beton: een beroep apart

Schoten - Betonmixerchauffeurs zijn meer dan zomaar chauffeur. Zij gaan met hun stoere mastodonten niet alleen de baan op als transporteur, maar zijn tegelijk ook stuk voor stuk vakmannen met een gedegen productkennis. Ze vallen dan ook niet onder de transportsector, maar de bouw.

Op school kan je het vak niet leren. “Onze chauffeurs worden voor een stuk intern opgeleid en deels via Constructiv. Intern rijden ze een aantal weken mee met een ervaren collega om alle geplogenheden onder de knie te krijgen. Daarbij komt een externe opleiding van een aantal dagen, specifiek gericht op de rijvaardigheid om het attest van betonmixerchauffeur en daarnaast ook het VCA-attest te behalen”, verduidelijkt Emile Vertongen, algemeen directeur van Transportbeton De Beuckelaer uit Schoten.

“Omdat kandidaat-chauffeurs niet dik gezaaid lopen, hebben we in samenwerking met Talentenwerf en Fedbeton sinds een tijdje ook een traject opgestart om werkzoekenden naar de job te leiden. Een vereiste is dat ze de taal machtig zijn, want ze moeten toch wel wat communiceren en documenten kunnen lezen en aanvullen. Betonmixerchauffeurs moeten bovendien een goede productkennis hebben. Het zijn echte vakmannen. Kenmerkend zijn de onregelmatige uren, maar aan de andere kant vallen ze vanwege de onderverdeling in de bouwsector in een interessante looncategorie (IV van PC 124). Het loon ligt dus hoger dan van een doorsnee vrachtwagenchauffeur.”

Onregelmatige uren

Het is ook een van de redenen waarom Mario Smits (50) veertien jaar geleden de stap zette. “Ik werkte voordien in een houthandel en was het al gewoon om overuren te doen. Want dat is wel een van de zaken waar je je goed van bewust moet zijn. Als betonmixerchauffeur heb je onregelmatige uren en werk je dikwijls lange dagen. Je begint, mede vanwege de mobiliteit, heel vroeg en weet nooit op voorhand wanneer precies je gedaan hebt. Je kan al om vier uur in de namiddag klaar zijn, maar ook om acht uur 's avonds. Je moet toch rekenen op gemiddeld tien tot twaalf uur per dag. Anderzijds heb je door die overuren wel redelijk veel recuperatiedagen. Door de band genomen werk je vier dagen en ben je een dag per week thuis”, getuigt hij.

Lees verder...

>

>

>