Duitse politie ontdekt lichaam van gepensioneerde bakker (59) na acht jaar, waarschuwingen van buren altijd genegeerd

In Duitsland is het levenloze lichaam van een 59-jarige man na acht jaar teruggevonden in Senden, nabij Münster. Hij had al die tijd dood in zijn flat gelegen en dat werd nu pas ontdekt. Ook het kadaver van zijn hond, die stierf van de honger, lag naast hem. De buurvrouw had de voorbije jaren verschillende keren aangegeven dat er iets mis was, maar daar ging de politie nooit op in.

De gepensioneerde bakker Heinz H. uit Senden, een gemeente nabij de stad Münster in het westen van Duitsland, stierf acht jaar geleden in zijn appartementje van zo’n vijftig vierkante meter. Dat blijkt uit het autopsieverslag. Pas tien dagen geleden werd het lichaam van de 59-jarige man ontdekt door de lokale politie. “Hij verdiende dit niet”, klinkt het bij de buurtbewoners.

Vreemde geur

De lugubere ontdekking gebeurde uiterst toevallig: nadat een brand uitbrak in de kelder van het appartementsgebouw, moesten alle bewoners geëvacueerd worden. De brandweer stootte zo op het lichaam van Heinz. Naast hem lag het kadaver van zijn trouwe hond Linus, die wellicht stierf van de honger.

In zijn flat zou een raam opengestaan hebben, dat maskeerde de stank. Hoewel enkele buren wel degelijk een vreemde geur hadden opgemerkt in het trappenhuis van het gebouw, kort na zijn dood. Daarop werd de politie zelfs geïnformeerd, maar geen enkele agent ging ooit het bewuste appartement binnen. Daar zagen ze geen reden toe. Of dat wordt vermoed, want de betrokken agenten kunnen niet meer terugvinden wat destijds precies werd geconcludeerd. “Helaas moeten onze missielogboeken na vijf jaar verwijderd worden om privacyredenen”, zegt politiewoordvoerder Britta Venker aan RTL.

Vriendelijke man

Ook nadat een buurvrouw zich ongerust maakte over de lange afwezigheid van de man en zijn achtergebleven, intussen groen uitgeslagen, auto al die tijd op exact dezelfde plek bleef staan, werd geen actie ondernomen. Schandalig, klinkt het bij verschillende buurtbewoners. “Hoe kan dat zelfs gebeuren?”

De politie is nu een onderzoek gestart naar de dood van de man, die wellicht stierf tijdens de jaarwisseling van 2011-2012, maar ook naar het feit dat geen actie werd ondernomen destijds. “Hadden ze dat wel gedaan, had Heinz misschien nog geleefd”, aldus een buurvrouw aan BILD, die af en toe mee ging wandelen met de hond in het park. “Heinz was nogal teruggetrokken, hij hield ervan alleen te zijn. Maar hij was altijd zeer vriendelijk.”