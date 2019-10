Brugge -

In La Casita in Brugge heffen ze met een brede glimlach het glas. Zij mogen zich immers met gepaste trots “provinciewinnaar” noemen van West-Vlaanderen. Onze jury ging alvast op bezoek, want de kroeg maakt nu ook kans op dé titel van ‘Het Beste Café van Vlaanderen’. “Een stukje echtheid in het hart van het toeristisch centrum”, reageren onze experts enthousiast.