‘Zombie’ is zo akelig realistisch geschminkt dat artsen haar klaarmaken voor spoedopname

Toen een danseres tijdens het voorbereiden van een fotoshoot een paniekaanval kreeg en vervolgens naar het ziekenhuis ging voor een medische check-up, werd ze meteen overgebracht naar de spoed. De make-up van de Amerikaanse was immers zo afschuwelijk realistisch, dat de dokters dachten dat ze zwaargewond was.

Jai Fears was in volle voorbereiding voor een Halloween-fotoshoot, toen het misliep. Plots voelde ze zich niet lekker en kreeg ze een paniekaanval. Maar toen ze aankwam in het Beaumont Royal Oak Hospital in Michigan, ging het pas helemaal verkeerd. “Wellicht gaat ze zo meteen in shock, wat ze allemaal zegt slaat op niets”, klonk het toen Fears probeerde uit te leggen wat er aan de hand was. Voor ze het goed en wel besefte werd ze overgebracht naar de trauma-afdeling.

Foto: Fox 2 Detroit

Op de vraag waarom de Amerikaanse danseres de artsen niet vertelde dat de wonden op haar gezicht eigenlijk nep waren, zei ze dat de dokters het verschil maar hadden moeten zien. “Ik ging ervan uit dat ze wel zouden zien dat het fake is.”

“Serieuze situatie”

Het ziekenhuis zelf reageerde intussen stellig op de feiten: “We zien veel patiënten met ernstige medische problemen en verwondingen, daar staan vaak levens op het spel. Artsen moeten zich kunnen concentreren op mensen met echte noodsituaties.”

Fears liet nog weten via Facebook dat het wel degelijk om een serieuze situatie ging. “Een paniekaanval en een gevoel van angst is geen lachertje en ook geen slechte grap, het was een serieuze situatie die zich op een vreemd moment voordeed.”

Foto: Fox 2 Detroit