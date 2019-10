Politicologen scherp voor Vlaamse regering zonder cijfers: “Ze doen zelfs de moeite niet meer om de schijn hoog te houden”

De regering Jambon I is een feit: de posten verdeeld, ministers ingezworen. Maar er is één groot probleem: er zijn geen begrotingscijfers. Toch wil minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag het vertrouwen vragen aan het parlement. Politicologen stellen zich daar vragen bij. “Dit doet vermoeden dat ze het debat uit de weg willen gaan.”

Hoe komt het dat Jambon I nog geen begrotingscijfers heeft?

“Het is niet duidelijk of ze de cijfers achterhouden, of gewoon niet klaar zijn”, zegt politicoloog Dave Sinardet. “Ik ga ervan uit dat ze een ...