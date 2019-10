Dit is het Beste Café van Oost-Vlaanderen

Kalken / Laarne -

In De Fonteyn in Laarne juichten ze de longen uit hun lijf. Hun thuisbasis mag dan een landelijke gemeente zijn: café De Fonteyn slaagt er wel in om uitgeroepen te worden tot “provinciewinnaar” van Oost-Vlaanderen. Onze jury ging alvast op bezoek, want de kroeg maakt nu ook kans op dé ultieme titel van ‘Het Beste Café van Vlaanderen’. “Er is een grote bierkaart, dus ik ben blij om hier te zijn”, lacht één van onze experts alvast.